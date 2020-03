Verpleger stelt carrièreswitch uit "Ik kan mijn (oud-)collega's en patiënten niet in de steek laten"

We hebben allemaal wel vrienden, ouders of grootouders die we voorlopig best niet zien. Maar wat als je door de corona-maatregelen je eigen kind niet kan zien omdat het in een instelling zit bijvoorbeeld? Kim Gilles uit Kontich is moeder van een tweeling met een mentale beperking. Zij communiceert met haar kinderen via Skype en roept ouders - in gelijkaardige situaties - op om de moed niet te laten zakken.