"Verplicht handelaars om deuren te sluiten"

Een opvallend debat tijdens de gemeenteraad van Schoten. Daar pleitte een Groen-raadslid ervoor dat alle handelszaken hun toegangsdeuren sluiten als de temperaturen rond het vriespunt zitten. Want als de deuren openstaan, vliegt volgens raadslid Peter Arnouw alle warmte naar buiten.

Nu laten handelaars hun deuren een hele dag openstaan om zo klanten te lokken. Blijkbaar doen vooral grote winkelketens dat, terwijl lokale handelaars vaak geïnvesteerd hebben in automatische schuifdeuren. Of ze laten hun deur bij hevige koude dicht, zegt Arnouw in Gazet van Antwerpen.

Volgens de man van Groen kunnen handelszaken 37% besparen op hun aardgasverbruik. Hij lanceerde op de voorbije gemeenteraad dan ook een voorstel van een reglement: als het minder dan 15 graden is, moeten de deuren verplicht gesloten blijven. Maar de bevoegde schepen, Wouter Rombouts (N-VA) vond het voorstel toch maar betuttelend en ook de rest van de meerderheid zag het niet zitten om regels op te leggen.

Mogelijk komt er wel sensibilisering naar de handelaars toe.