"Verplicht vaccinatie ook voor kinderbegeleiders"

De sector van de kinderopvang eist dat ook kinderbegeleiders voorrang zouden krijgen voor een boosterprik en dat er op lange termijn werk wordt gemaakt van een verplichte vaccinatie van kinderbegeleiders.

Kinderopvang behoort ook tot de zorg, benadrukken de federatie van sociale ondernemingen (SOM), de zorgorganisatie i-Mens en Helan Kinderopvang zondag in een persbericht. De extra uitval van personeel door de vierde golf leidt volgens hen stilaan tot een onhoudbare situatie.

De organisaties hekelen het feit dat kinderopvang vaak over één kam wordt geschoren met het onderwijs. 'Kinderbegeleiders werden voor de eerste prik niet beschouwd als 'prioritair'. Ook voor de boosterprik belanden ze opnieuw in het vergeethoekje. Nochtans zijn kinderbegeleiders geen leerkrachten, maar zorgpersoneel. Ze werken met baby's en kinderen jonger dan 2,5 jaar waar je nu eenmaal de afstand niet kan respecteren', zeggen ze.

De situatie in de kinderdagverblijven is momenteel bijzonder moeilijk, met steeds meer sluitingen tot gevolg, waarschuwt de sector. Zo heeft bijvoorbeeld Helan Kinderopvang tussen 18 oktober en vandaag al 25 van haar 51 kinderdagverblijven moeten sluiten. 'We mogen de maatschappelijke rol van kinderopvang niet onderschatten, zowel voor de kinderen als voor de ouders die zich opnieuw in duizend bochten moeten wringen omdat ze plots geen opvang meer hebben voor hun kinderen', luidt het.

Het is volgens de sector dan ook onbegrijpelijk dat kinderopvang niet mee wordt opgenomen in de prioritaire vaccinatie van zorgpersoneel en ook niet in de lijst van beroepen die in aanmerking komen voor een verplichte vaccinatie in de zorg.

De bevoegde overheden moeten de invoering van een dergelijke vaccinatieplicht dringend en grondig onderzoeken, vragen de organisaties. 'Een derde prik of een verplichte vaccinatie zal de situatie op het werkveld nu niet veranderen. Deze pandemie heeft ons echter geleerd dat we op de lange termijn moeten denken. Hoe vroeger kinderbegeleiders een derde prik krijgen, hoe beter we gewapend zijn tegen de situatie van morgen', besluiten ze.

