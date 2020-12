Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten vanaf morgen verplicht in quarantaine. Die kan pas worden beëindigd na een negatieve test op dag zeven. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist, meldt eerste minister Alexander De Croo.

Tot op vandaag wordt via de gegevens van het Passagier Lokalisatie Formulier berekend wie een hoog risico liep in het buitenland. Terugkerende reizigers kunnen daarna een sms krijgen die hen een quarantaine oplegt. Vanaf morgen moet iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef verplicht in quarantaine, gevolgd door een test.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen voorzien. Wie een kritische functie uitoefent in een essentiële sector, kan nog steeds gaan werken als hij een attest van de werkgever heeft. Studenten krijgen toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen. En voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven, is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, mits attest van de werkgever. De nieuwe maatregelen gelden voorlopig tot 15 januari.