Verrassende primeurs, legendarische revivals en gevestigde waarden op Tomorrowland

Tomorrowland maakt zich klaar voor ‘Amicorum Spectaculum’, het thema van de 13e editie van het muziekfestival dat eind juli opnieuw de hele wereld samenbrengt in Boom. Op de dansvloer tref je bezoekers uit alle windstreken, maar ook muzikaal is Tomorrowland een smeltkroes van alle genres, stijlen en substijlen van de elektronische muziek. Nooit eerder zette Tomorrowland zo breed in op muzikale diversiteit, vernieuwing en beleving. Niet minder dan duizend artiesten, zowel jong talent als gevestigde waarden, zullen verspreid over de twee weekends zorgen voor een unieke sfeer.

NEW KIDS IN TOWN

De dertiende editie van Tomorrowland verwelkomt enkele unieke hosts die elk in hun genre wereldwijd resoluut de trends bepalen.

Het Spaanse fenomeen Elrow zal op de twee vrijdagen een straffe house & techno line-up neerzetten. Elrow staat wereldwijd bekend om de bezoekers onder te dompelen in een hypervrolijke wereld vol waanzinnige confetti storms.

Nog meer Spaanse invloeden op zondag met Ants, één van de meest succesvolle concepten die tijdens de zomer plaatsvinden in de prestigieuze club Ushuaïa op Ibiza.

Monstercat, het superpopulaire Canadese label, brengt de beste bass & trap artiesten mee en ook het succesvolle Nederlandse label Spinnin’ Records krijgt voor de allereerste keer een plaats op de affiche met hun Spinnin’ Sessions.

All Day I Dream zag het levenslicht op een rooftop in Brooklyn en het concept van Lee Burridge wist uit te groeien tot een wereldwijd fenomeen. Hij zal voor de allereerste keer zijn emotionele en melancholische muziek loslaten op de People of Tomorrow.

Richie Hawtin keert terug naar Tomorrowland met zijn PLAYDifferentlystage en brengt strakke minimal techno die uit zijn speciaal daarvoor ontwikkelde PLAYdifferently Model 1 mixer vloeit.

Claptone haalt The Masquerade van Ibiza naar Tomorrowland. Bezoekers mogen zich verwachten aan meeslepende house beats en gouden Venetiaanse maskers.

Belgische trots Netsky verzorgt voor de allereerste keer de invulling van een eigen bass stage met bevriende artiesten uit binnen- en buitenland.

THE LEGENDS ARE BACK

België heeft steeds een zeer prominente rol gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van de elektronische muziek. In weinig landen ter wereld is de techno-scene zo open gebloeid, waarvan één van de belangrijkste fundamenten zonder twijfel I Love Techno is geweest. Na een aantal jaren van afwezigheid in België, komt één van de meest legendarische feesten uit de geschiedenis van de dance naar Tomorrowland.

Ook een andere legende maakt zijn terugkeer, want met Trance Energy wordt het grootste en befaamde trance-feest ter wereld voor het eerst in vele jaren opnieuw tot leven gebracht.

Trance is trouwens aan een gigantische internationale revival bezig en op Tomorrowland zal je kunnen kennismaken met maar liefst 4 trance hosts die een ongeziene line-up meebrengen. Naast Trance Energy, Aly & Fila met hun Future Sound of Egypt en Trance Addict is één van de meest spraakmakende nieuwe hosts A State of Trance, de radio show van Armin van Buuren. Onder deze naam wordt enkel voor speciale gelegenheden een ongezien trance feest gegeven, waar bovendien vanuit alle hoeken van de wereld naartoe gereisd wordt.

THE SOUND OF BELGIUM

Geen Tomorrowland zonder het label Bonzai dat in 2017 tijdens het festival ook z’n 25e verjaardag zal vieren. Er is ook nog meer Belgische retro met het nostalgische I Love The 90’s en de behouders van de retro house Age of Love.

The Sound of Belgium zal ode brengen aan de geschiedenis van de Belgische dance-scene. Forma.T nodigt het Franse label Hungry Music uit en ook de piraten van het BelgischeFeestgedruis zullen hun vlag op De Schorre hijsen, net zoals Ketaloco en Hush Hush.

Krankenhaus is een gloednieuwe naam die de Rave Cave zal betreden, het Gentse house-label We Play House Recordings is opnieuw van de partij en Radio Ultra Modern zal twee weekends lang een typische ‘eclectic cabaret’ atmosfeer neerzetten.

ARTISTS & SIGNATURE SOUND

Onder zijn label STMPD RCRDS zal de jonge wereldster Martin Garrix voor de eerste maal een eigen stage op Tomorrowland hosten.

Residents Dimitri Vegas & Like Mike nodigen opnieuw een internationale top-DJ line-up uit voor hun twee Smash The House dagen op Tomorrowland en met hun Generation Smash verzamelen ze de sterren van morgen.

Voor de tweede maal zal ook Félix De Laet, aka Lost Frequencies, een eigen stage hosten. Net als Oliver Heldens met zijn label Heldeep, Sebastian Ingrosso met Refune en de Duitser Robin Schulz.

Afrojack zal zijn typische sound laten gelden op zijn Jacked podium, Axwell presenteert op de Axtone stage een sterke house line-up en de Brit Mark Knight brengt met zijn Toolroom een flinke dosis tech house.

Eric Prydz keert terug met Pryda. Het label van de Zweedse DJ/producer tekende vorige jaar ook present en eindigde met een ongeziene live performance.

Na zijn passage in Pacha Ibiza komt Maceo Plex met zijn Mosaic concept met undergound kleppers naar Tomorrowland. De Zweedse reus Adam Beyer zal op een gloednieuw podium zijn Drumcode familie laten knallen.

Jamie Jones komt opnieuw met Paradise en brengt de beste house, deephouse en tech house, en ook Solomun is uiteraard weer present met zijn Diynamic collega’s.

Sunnery James & Ryan Marciano mogen hun energieke tribal house manifesteren via hun Sexy by Nature podium en de Brusselse The Magician zal zijn tricks bovenhalen op de Potion stage.

Naar goede traditie zijn ook Steve Aoki’s Dim Mak label, Dave Clarke, de door Laidback Luke aangevoerde superhelden van Super You & Me, de Barong Family van Yellow Claw,Yves V ’s V Sessions en My House van Martin Solveig opnieuw van de partij.

HARD, HARDER, HARDST

Fans van de hardere stijlen zullen elke festivaldag op hun wenken bediend worden dankzij de hostings door Q-dance, Pussy Lounge, Footworxx, Loudness en Coone & The Gang, maar ook door een legendarisch hardcore concept dat later zal worden aangekondigd…

VASTE WAARDEN

Het drum & bass concept Star Warz nodigt RAM Records van Andy C uit. Versuz, Kozzmozz, Café d’Anvers invites Cocoon, het Antwerpse feestcollectief Cafeina, maar ook Winterclubbing, Woody Weekend, het techno label Coincidence en het psy-trance concept B2B vervolledigen het indrukwekkende Tomorrowland programma. En uiteraard wordt de impossante Mainstage ingevuld met kleppers van formaat.

Alle hosts en concepten worden verdeeld over de twee weekends. De exacte hostings per festivaldag zijn te vinden op tomorrowland.com. Artiesten worden vanaf maandag 23 januari bekendgemaakt via de sociale media van Tomorrowland.

TOMORROWLAND’S ‘AMICORUM SPECTACULUM’

'Amicorum Spectaculum', het thema van dit jaar, zal De Schorre doen betoveren, doen dansen en doen verenigen én dit op de allerbeste melodieën. Het thema staat letterlijk voor het samenkomen van vrienden en artiesten op unieke momenten en bijzondere plaatsen. ‘Amicorum Spectaculum’ zal binnen enkele maanden meer van z’n magie prijsgeven.

Wie deze dubbele editie van het festival niet wil missen, kan zich tot 4 februari (12:00 CET) pre-registreren via tomorrowland.com. Alle informatie rond de Tomorrowland tickets, de verschillende Global Journey en DreamVille formules vind je op de website www.tomorrowland.com.