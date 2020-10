Verschillende Antwerpse concert- en theaterzalen sluiten vandaag al

Verschillende Antwerpse concert- en theaterzalen hebben op eigen houtje beslist om vandaag/woensdag al de deuren te sluiten voor publiek, hoewel de Vlaamse coronamaatregelen dat pas vanaf vrijdag opleggen.

De Arenbergschouwburg sluit al zeker tot 6 december, Toneelhuis annuleert alle voorstellingen in de Bourla en Waagnatie tot minstens 19 november. In zaal Trix zijn de workshops en concerten van de komende dagen afgelast en ook kunstencentrum Monty annuleert de theatervoorstellingen van woensdag en donderdag.

Verschillende steden zoals Gent en Mechelen beslisten intussen al om de Vlaamse coronamaatregelen die onder meer het sluiten van cultuurinstellingen opleggen, vanaf woensdagavond of donderdagochtend al toe te passen. De stad Antwerpen deed dat voorlopig nog niet, maar zit momenteel wel in crisisoverleg over de situatie. De meeste Antwerpse musea en expo's zijn woensdag wel nog open. Of dat ook donderdag nog het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.

