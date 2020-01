Verschillende buslijnen tijdelijk ingekort

Vanaf vandaag worden buslijnen 720, 770, 771, 772, 775 en 776 ingekort tot het Sint-Jansplein in Antwerpen. De inkorting is een voorlopige maatregel omdat de bussen teveel tijd verliezen in de file.

Sinds vorige woensdag is er een nieuwe fase begonnen in de heraanleg van de Franklin Rooseveltplaats, het centrale busstation in Antwerpen. Er was al een grote werfzone op het plein zelf, maar nu is ook de Osystraat afgesloten. Daardoor blijken er een groot deel van de dag enorme files te ontstaan op de Italiëlei, waardoor een aantal buslijnen kampt met grote vertragingen.

Om de verkeersdrukte op de Italiëlei te verminderen en vertragingen te voorkomen, zijn buslijnen 720, 770, 771, 772, 775 en 776 vanaf vandaag ingekort tot het Sint-Jansplein. Alle andere buslijnen rijden wel nog door tot de Rooseveltplaats. Wanneer de Osystraat over enkele maanden opnieuw opengaat, zullen ook de ingekorte lijnen opnieuw doorrijden tot de Rooseveltplaats.

Reizigers kunnen het Sint-Jansplein bereiken met buslijnen 600 tot en met 642. Of ze kunnen tram 1 of 6 nemen tot op Luchtbal, en daar overstappen op de bus.

Bus 17 richting UZA krijgt een tijdelijke halte vlak voor de Van Ertbornstraat (aan kwadrant ‘Opera’). Richting Brouwersvliet stopt bus 17 tijdelijk in de Van Stralenstraat. Van die halte vertrekken ook de bussen 36, 762, 763 en 764.