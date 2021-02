Verschillende controle-acties Antwerpse politie leveren resultaat op

Het tramverkeer over de Theunisbrug langs het Sportpaleis is onderbroken. Reizigers van trams 2, 3 en 6 tussen Deurne en Merksem moeten tijdelijk gebruik maken van een vervangende pendelbus over de brug. Maar die is volgens heel wat pendelaars niet coronaveilig. De bussen zitten veel te vol. Velen kiezen er dan maar voor een lange wandeltocht over de brug te maken.