Verschillende jongeren slachtoffer van zinloos geweld in Kapellen en Brasschaat

Het provinciaal groendomein Rivierenhof is populairder dan ooit, ook bij viervoeters. Dat blijkt uit de hoeveelheid hondenpoep die in het park opduikt. Om dat probleem aan te pakken, lanceert het Rivierenhof drie hondenwandelingen. De routes leiden honden en hun baasjes langs de mooiste plekjes in het park. Onderweg passeren ze minstens één hondentoilet en een paar snuffelpaaltjes.Het provinciaal groendomein Rivierenhof is een groene long op een boogscheut van de stad Antwerpen. Buurtbewoners, gezinnen, wandelaars en scholen gebruiken het domein om te wandelen, fietsen, spelen en genieten. Ook bij hondeneigenaars is het Rivierenhof erg populair. Dit is op verschillende plekken in het park duidelijk merkbaar. Hondenpoep wordt achtergelaten en honden doen hun behoeftes tegen bomen en verlichtingspaaltjes. Dit veroorzaakt overlast en is onhygiënisch. Bovendien is het schadelijk voor aanplantingen en materiaal. De campagne Hondenpoep Rivierenhof pakt dit probleem aan. In samenwerking met Mooimakers (een Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG) werd een plan opgesteld om de overlast van hondenpoep in het park terug te dringen. Het Rivierenhof voorziet vier hondentoiletten: twee langs de Jezuïetendreef, één langs de Lundendreef en één aan Speeltuin West. Een hondentoilet is een speciaal ingericht plekje waar de honden hun behoeftes kunnen doen. In het Rivierenhof is dat een met hout omheind stukje grond, met een houten paal in het midden en een speciale hondenvuilbak. De hondentoiletten zijn ook te herkennen aan de infoborden met daarop onze gloednieuwe hondenwandelingen. Op verschillende strategische plekken in het park verschijnen ook snuffelpaaltjes.Drie gloednieuwe hondenwandelingen in #onzenhof leiden langs de hondentoiletten en snuffelpaaltjes. De gele route ‘Plas & Go’ focust op een snelle plaspauze van maximum 10 minuten. Het oranje pad ‘Korte Kwispel’ duurt zo’n 30 minuten en is perfect om de poten even te strekken. En als tijd niet van tel is, kies dan voor de paarse route ‘Snuffelen à volonté’. Deze duurt ongeveer 45 minuten. De routes kunnen naar hartenlust met elkaar verbonden en gecombineerd worden.Alle wandelingen staan op infoborden aan de hondentoiletten, dichtbij de ingangen van het park. Via een QR- code kunnen de wandelingen ook online gevolgd worden.Foto Provincie Antwerpen