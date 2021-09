Verschillende straatdealers betrapt

Vrijdagavond vatte het wijkondersteuningsteam van de regio West twee jonge dealers. Een fietsende man werd opgemerkt toen hij de Terninckstraat infietste terwijl hij gebruik maakte van zijn gsm. Op de hoek van de straat maakte hij contact met een voetganger en vond er een deal plaats. Kort nadien werden de verdachten gecontroleerd door de politie. De fietser werd in het bezit gevonden van 37 gram cocaïne en 365 euro cash. Bij de verdachte thuis werd een kompaan aangetroffen en nog meer cocaïne. De fietser (17) werd voorgeleid bij de jeugdrechter, zijn 18-jarige kompaan bij de onderzoeksrechter.

Het Wijkondersteuningsteam West merkte een dag later opnieuw een man op de Waalsekaai op die met de gsm in de hand fietste en naar iemand op zoek leek. De man bezocht kort een woning en werd nadien onderschept door het team. In de woning werd een gekende dealer aangetroffen. De man bleek in het bezit van cannabis en schond hiermee zijn lopende voorwaarden. De fietser bleek met hem samen te werden voor zijn drugshandel.

Het WOT Zuid vatte na een tip van de wijkagent een dealer die opereerde vanuit zijn woning. Er werden kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen, samen met 7 'cobra's', verboden zwaar knalvuurwerk dat regelmatig werd gebruikt om schade aan te richten in Antwerpen.

Het WOT Oost richtte de pijlen op de wijk Zwarte Arend in Deurne. Er werd dame opgemerkt die geparkeerd stond. Er reed een bromfietser voorbij die kort in de wagen stapte. Beide personen werden gecontroleerd. De dame in de wagen bleek de tegenpartij net een dosis cocaïne verkocht te hebben. De drugs en de wagen werden in beslag genomen. De dame (24) werd voorgeleid.