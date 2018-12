Vandaag opende in de Hoogstraat de Antwerp Market, oftewel zestien kleine winkels in één groot pand. Het gaat om een relatief nieuw concept voor Antwerpen, maar in het buitenland is het razend populair. Daar vind je al vaker verschillende winkeltjes onder één dak. Vandaag was het dus de grote opening. Je kan er terecht voor een kom verse soep of een hotdog maar er is ook al een antiekzaak, een nagelstudio en een pralinezaak. Met het initiatief wil Michel Strybos een alternatief bieden voor winkeliers die de hoge huurprijzen van winkelpanden niet kunnen betalen.