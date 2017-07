Verstekelingen opgepakt in Niel

Een niet-alledaagse gebeurtenis toch wel in het anders zo rustige Niel gisteren. Een Roemeensche chauffeur trof er zes mensen aan in zijn vrachtwagen. Omdat hij lawaai had gehoord in zijn oplegger, had hij de politie gecontacteerd. Die kon meteen twee verstekelingen oppakken.

De andere vier namen de benen, maar drie van hen konden snel worden ingerekend. De zesde is wel nog altijd op de vlucht. Via het buurtinformatienetwerk kregen de bewoners daar in de buurt het bericht om uit te kijken naar de man. Het gaat wellicht om een Afrikaan.

Wat de plannen van de verstekelingen waren, is nog niet duidelijk. Want de vrachtwagen was niet op weg naar Engeland. Maar de politie sluit niet uit dat ze toch hoopten van in het Verenigd Koninkrijk te geraken.