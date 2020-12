Verstoppertje spelen voor de politie op lockdownfeestjes: het pakt niet

Een nieuwe dag en helaas alweer nieuwe berichten van lockdownfeestjes die de politie moest stilleggen. Opnieuw twee feesten in Deurne. Gistermiddag werd daar in de Lakborslei al een bijeenkomst stilgelegd en 's avonds was het in dezelfde straat zowaar opnieuw prijs. Het ging om een groep vrouwen die hadden afgesproken in een café. De 18 dames wisten goed waarmee ze bezig waren, want ze hadden zowaar alle ramen en deuren afgeplakt. De politie had het toch door en legde het feestje stil. Twee vrouwen probeerden zich nog te verstoppen i nde kelder. Twee andere vrouwen bleken illegaal in ons land.

Ook in de Van Cortbeemdelei in Deurne was het prijs. Ook daar een feestje met overwegend vrouwen. 22 mensen waren er samen voor een trouwfeest. Enkele van hen probeerden naar het dak te vluchten of verstopten zich binnen achter wasmanden. Maar verstoppertje spelen was niet hun sterkte. De politie kon ook hen vinden.

In totaal dus weer 40 mensen die betrapt werden op een feestje. Zij zullen allemaal een dagvaarding voor de politierechtbank krijgen.