'Verstrengen niet de bedoeling, wel duidelijker zijn en alle Belgen mee krijgen'

Het Overlegcomité zit sinds 14 uur bijeen voor een nieuwe evaluatie van het coronavirus. De focus zou vooral op de strengere handhaving van de huidige regels liggen. 'Verstrengen is niet de bedoeling, maar ik denk dat we duidelijker moeten zijn over onze bedoelingen en moeten proberen om alle Belgen goed mee te krijgen, om de zwaksten te beschermen', zei Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet bij zijn aankomst aan het Egmontpaleis.

De verschillende bevoegde ministers uit de deelstaten en de federale regering buigen zich deze middag opnieuw over de coronacijfers. Die gaan de laatste dagen snel de verkeerde kant uit, met vandaag een stijging van het wekelijkse gemiddeld aantal vastgestelde besmettingen met 12 procent. Intussen daalt het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens steeds trager. Versoepelingen zijn dus erg onwaarschijnlijk, maar de huidige strenge coronaregels nog fors aanscherpen lijkt evenmin aan de orde. Een verlenging van de kerstvakantie staat volgens Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet bijvoorbeeld 'niet op de agenda', al is het daar vooral aan de deelstaten om voorstellen op tafel te leggen. Gilkinet toonde zich wel voorstander van een eenvormige avondklok voor het hele land, maar ook dat is aan de gewesten om te beslissen, zei hij. Nu geldt in Brussel en Wallonië een avondklok van 22 uur, in Vlaanderen is dat middernacht. Het Overlegcomité zou zich vrijdag vooral willen focussen op manieren om de huidige maatregelen beter te handhaven.

'Telewerk en andere regels moeten goed toegepast worden, om de zwaksten in onze samenleving te beschermen', aldus Gilkinet. 'Verstrengen is niet de bedoeling, maar ik denk dat we duidelijker moeten zijn over onze bedoelingen en moeten proberen om alle Belgen goed mee te krijgen. Als politiek verantwoordelijken moeten we tonen dat we verenigd zijn.' MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès hield het bij haar aankomst op een korte samenvatting van de inzet van vrijdagmiddag. 'We moeten samenkomen en de juiste beslissingen nemen in het algemeen belang, zoals altijd.' Meer details wilde ze niet kwijt, want 'dat maakt het altijd een beetje moeilijker'.

