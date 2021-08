Vertellingen: Bert Gabriëls zorgt voor hilariteit in Lint

Onze ATV-vertellingen deze zomer komen onder stoom. Bert Gabriëls was gisteravond de centrale gast in Lint. Hij lokte maar liefst 500 kijk- en luisterlustigen. De bezoekers namen naar goede gewoonte hun eigen stoeltje mee en genoten van een proevertje van stadsbrouwerij De Koninck. De opkomst deed Gabriëls duidelijk deugd, zeker na lange tijd niet te hebben kunnen spelen. Hij vertelde onder andere over die periode en ondanks alle ellende heeft dat de nodige hilariteit voor z'n shows opgeleverd.