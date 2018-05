Vertrek WK wielrennen 2021 in Antwerpen?

Vertrekt het WK wielrennen van 2021 in Antwerpen? Het is best mogelijk. Zoals al langer geweten wil Vlaanderen zich kandidaat stellen om dat wereldkampioenschap te organiseren. Antwerpen liet al meteen weten dat het daar wil aan meewerken.



Nu heeft Vlaanderen Antwerpen de vraag gesteld om de startplaats te zijn van enkele wedstrijden. Het WK duurt een hele week en er zijn meerdere wedstrijden. Zoals ook voor de jongeren en in het tijdrijden. Welke dan precies in Antwerpen van start zouden kunnen gaan, dat is nog niet duidelijk. Mogelijk vindt ook de ploegenvoorstelling hier plaats. Over een goede maand wil Vlaanderen zijn dossier rond hebben.

(foto © Belga)