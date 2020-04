Vervalste brief GZA ziekenhuizen roept op om naar spoedafdeling te gaan

Er worden momenteel brieven verstuurd met het logo van GZA Ziekenhuizen, waarin melding wordt gemaakt dat ‘uw/een’ buurman positief testte op COVID-19. Het ziekenhuis waarschuwt op haar website dat de brief fake is.

"We vernamen dat er een brief in omloop is met het logo van GZA Ziekenhuizen, waarin melding wordt gemaakt dat hun/een buurman positief testte op COVID-19.De ontvanger van de brief wordt gevraagd om zich, samen met zijn gezinsleden, aan te melden op de spoedgevallendienst. Anders zou de politie ingeschakeld worden en zouden er sancties volgen." staat te lezen op de website.

Het betreft een wansmakelijke aprilgrap en is in geen geval een officieel bericht van GZA Ziekenhuizen. We zullen via officiële kanalen de ontvangers trachten te bereiken om hen daarvan op de hoogte te brengen.

Er werd al klacht ingediend bij de politie tegen onbekenden.