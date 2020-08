Vervang bij deze hitte tijdig uw mondmasker

Het Nationaal Crisiscentrum dat de coronacijfers bekend maakt, roept ook nog op om mondmaksers bij deze hitte op tijd te vervangen.

Bijvoorbeeld in de horeca dragen werknemers de hele dag een mondmasker. Wie nu veel zweet, houdt best niet de hele dag hetzelfde mondmasker op. En de chirurgische mondmaskers zijn bij deze warmte het meest aangenaam om te dragen. Een mondmasker nat maken als verfrissing, is geen goed idee, want dan verliest het z'n nut.