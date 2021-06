Nieuws "Vervuilde grond Zwijndrecht kan naar stortplaats Indaver"

Er zijn oplossingen voor de grond die in Zwijndrecht vervuild is geraakt met PFOS. Dat zegt het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Indaver vernietigt al jaren afvalstoffen die PFOS bevatten, onder andere voor 3M. Onze ovens kunnen een oplossing zijn, maar dan is de grond wel verloren, zegt het bedrijf. Maar de vervuilde grond kan ook op een speciale stortplaats terecht.