Verwarde man opgepakt in tuin van De Wever

Bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne is in de nacht van donderdag op vrijdag in de tuin een man opgepakt. Dat bevestigt de lokale politie.

De Wever verklaart aan Het Laatste Nieuws dat hij de indringer zelf in bedwang kon houden met de hulp van een ongeladen luchtdrukkarabijn. De jongste dochter van De Wever merkte de indringer donderdagnacht op toen die zich met een zaklamp in de tuin bevond. De Wever kon de man klaarblijkelijk bang maken en ter plaatse houden tot de komst van de politie. Die pakte de indringer, die een verwarde indruk liet, op. Er volgde ook nog een huiszoeking bij de man. Wat precies zijn bedoeling was, is niet bekend.

