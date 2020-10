Verzamelpunten voor containers om verkeersdrukte tijdens Oosterweelwerken te verlichten

Met twee nieuwe verzamelpunten voor containers willen goederentreinoperator Lineas en logistiek bedrijf Tabaknatie helpen verkeer te spreiden tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

Lineas plant een spoorhub langs de as van de E17 naar de haven, Tabaknatie installeert een punt voor nachtvervoer langs de E34. In juni lanceerden Lantis en het Havenbedrijf Antwerpen een oproep naar de transportsector voor initiatieven om de vervoersstromen tijdens piekmomenten te verminderen.

Lineas en Tabaknatie dienden beide een voorstel in, die samen 20.000 transporten per jaar van de weg zouden kunnen halen. Het gaat om verzamelpunten buiten Antwerpen waar transporteurs hun containers kunnen afleveren, waarna Lineas en Tabaknatie het transport naar de haven verderzetten.

Voor Lineas gaat het om een spoor- en truckhub op de as van de E17 naar de haven. "De containers worden overdag verzameld en tijdens de daluren via de weg of per spoor rechtstreeks naar de haventerminals gebracht", zegt CCO Lars Redeligx. Een definitieve locatie voor de hub is er nog niet. Voorlopig lopen er twee pistes: het Gentse havengebied of de omgeving van Kortrijk.

Tabaknatie zet dan weer in op nachtvervoer, met een verzamelpunt langs de E34 vlakbij afrit 10 Vrasene, een goed bereikbare en filevrije locatie. Volgens het bedrijf kan de hub al binnen enkele maanden opstarten. "Dankzij de hubs willen we op de as van de E17 en E34 op jaarbasis 20.000 transporten van de weg halen", licht Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis toe. "Dat doen we door maximaal gebruik te maken van de rustige daluren en het spoor. Tegelijkertijd geven we transportfirma's de mogelijkheid om tijdswinst te boeken en toch al hun containers rechtstreeks in de haven te leveren."

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)