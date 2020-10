Victor Campenaerts furieus na val

Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) heeft de openingstijdrit in de Giro niet gewonnen. De zege was voor de Italiaan Ganna, vorige week nog wereldkampioen tijdrijden geworden. Onze landgenoot kwam al vroeg in de tijdrit ten val en verspeelde zo zijn kansen. Na afloop was hij niet te spreken over het parcours en de tijdrit. "Ze hebben niet eens de tijd genomen om het wegdek op te kuisen", liet de Hobokenaar zich ontvallen. "Ik ben zeer teleurgesteld."

Campenaerts klokte een chrono van 16:27, na een val. Na afloop toonde de werelduurrecordhouder zich bijzonder ontgoocheld. "Om eerlijk te zijn, ik was heel voorzichtig in die bocht, want ik wist dat het een gevaarlijke plek was waar je geen tijd kon winnen, maar alleen maar kon verliezen door risico te nemen. Dus ik nam geen risico, ging echt traag en kom toch ten val. Ik ben teleurgesteld, niet alleen over mijn tijdrit, maar ook over het parcours in deze Giro. Het is te belachelijk voor woorden", klonk het bij Eurosport. "Ik ben er 100% zeker van dat het wegdek niet gereinigd is. De weg lag vol olie. In Imola kon dat wel in de tijdrit, werd alles schoongemaakt en hier over 15 km, kan dat blijkbaar niet. Ik vind dat teleurstellend. Op het lange rechte stuk, zo'n 7 km, lag het dan ook nog eens vol hobbels en de wind maakte dat nog extra gevaarlijk. Als je de werelduurrecordhouder uit de beugels ziet gaan op zo'n strook, dan weet je genoeg. Eerlijk, ik was blij dat ik daarvoor gevallen was, want die strook was heel gevaarlijk. Ik denk niet dat er ook maar iemand blij zal zijn met dit parcours."

Foto Belga