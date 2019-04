In het voetbal speelt Antwerp morgen de topper tegen Club Brugge. Bij winst kan The Great Old op een gedeelde tweede plaats komen. Mentale steun zullen de spelers ongetwijfeld krijgen van de Bosuilman. Da's een superheld die al jaren te zien is in cartoons in het clubblad van Antwerp. En binnenkort komt er zelfs een echte strip uit met een bundeling van zijn avonturen.