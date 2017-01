Vervoersmaatschappij de Lijn en minister van mobiliteit Ben Weyts beloven de meest vervuilende bussen uit de vloot snel te vervangen door nieuwe. Er is grote ontevredenheid ontstaan in een aantal kempense gemeenten. Omdat de Lijn de verouderde bussen in Antwerpen omruilt met meer moderne bussen uit de Kempen. Want de verouderde mogen vanaf volgende maand niet meer binnen in het stadscentrum van Antwerpen en op Linkeroever. En dus worden ze verkast naar een aantal kleine gemeenten