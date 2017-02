De Antwerpse rockgroep dEUS heeft gisteravond in stijl afscheid genomen van hun gitarist Mauro Pawlowski. Ze traden samen een laatste keer op, in een uitverkochte Lotto Arena. dEUS trof raak met een bloemlezing uit hun hele carrière. Er was een verrassingsfilmpje voor Mauro, en eindigen deden ze met het toepasselijke getitelde 'Nothing Really Ends'. Want zowel dEUS als Mauro gaan nog verder, maar voortaan elk apart.