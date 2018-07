De provincie Antwerpen gaat op zoek naar de beste manieren om een stadstuin te organiseren en wil in de toekomst meer inzetten op stadslandbouw. De Universiteit Antwerpen gaat voor de provincie onderzoeken welke braakliggende terreinen ervoor in aanmerking komen en wat zo'n stadstuin voor een buurt kan betekenen. Ook het provinciehuis dat nu nog in volle opbouw is, komt in aanmerking voor een stadstuin.