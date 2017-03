Na dertien jaar is het zover: Antwerp mag terug naar eerste klasse. Na een knotsgek seizoen boordevol emoties werd gisteren in Roeselare de promotie verzekerd. The Great Old won na de heenmatch van vorige week nu ook de terugmatch. 1-2 werd het en dat zorgde natuurlijk voor enorme vreugde-explosie in Deurne en omstreken. Er volgde dan ook een erg lange feestnacht.