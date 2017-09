VIDEO 10 jaar na moord op Steve Huypens nog altijd geen proces in het vooruitzicht

De rechtbank in Antwerpen is positief over het week-om-weekstelsel voor gevangenen. Dat is een week cel en een week vrijheid, een regeling voor gedetineerden die een straf van meer dan drie jaar uitzitten. Minister van justitie Koen Geens voerde dat eind juni in, om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Maar volgens strafpleiters zorgt het stelsel voor problemen, omdat gevangenen dreigen te hervallen in oude gewoontes.