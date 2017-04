De ene na de andere wereldtopper tekende present op Jumpjng Antwerpen. Gisteravond was het de 5-sterren Grote Prijs, goed voor meer dan 150.000 euro aan prijzengeld. Wij richtten onze lens op Constant Van Paesschen, topper in wording die enkele jaren geleden nog ijzersterk presteerde in Antwerpen. En ook de zoon van Olympisch ruiter Stanny Van Paesschen, met roots in Hoogboom, Kapellen.