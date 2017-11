Mobiliteit en Verkeer VIDEO 10-puntenplan moet verkeersveiligheid bevorderen

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een 10-puntenplan opgesteld, om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. In eerste instantie komen er in Borgerhout venstertijden, waarbinnen vrachtwagens winkels nog mogen bevoorraden, en een aantal kruispunten wordt heringericht met meer plaats en aandacht voor de vele fietsers. Open Vld reageert misnoegd, omdat onderwijsschepen Marinower niet betrokken werd bij het plan.