Bpost is begonnen met het verwijderen van een groot aantal postbussen in Antwerpen. Bijna een kwart van de bussen in Antwerpen gaan verdwijnen. In heel het land verdwijnen zo'n 3.000 van de bijna 13.000 postbussen. Bpost wil er wel voor zorgen dat wie in de stad woont op maximaal 500 meter van zijn deur een postbus kan vinden.