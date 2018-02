Mobiliteit en Verkeer VIDEO 100ste missing link fietsnetwerk weggewerkt

In de stad Antwerpen is de honderdste ontbrekende schakel in het fiets-route-netwerk weggewerkt. De kasseien in de Pestalozzistraat op het Kiel zijn verwijderd, en vervangen door asfalt en verkeersdrempels. Dat is vooral gedaan om de kinderen er makkelijker met de tweewieler van en naar school te brengen. Dit jaar wil de stad nog zeker twintig van zo'n verkeersknopen gaan aanpakken.