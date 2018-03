Mobiliteit en Verkeer VIDEO 118 miljoen euro nodig voor Antwerpse wegen in orde te krijgen

Ruim 118 miljoen euro. Zoveel geld is er nodig om de Antwerpse wegen terug in goede staat te krijgen. Dat blijkt uit een nieuw rapport over het onderhoud van onze wegen, dat vanmiddag in het Vlaams parlement werd voorgesteld. De snelwegen, die zijn overwegend wel nog goed berijdbaar. Maar bij de gewestwegen krijgt liefst de helft een onvoldoende. Mobiliteitsorganisatie VAB vraagt daarom dat er een structureel onderhoudsplan komt, specifiek voor de gewestwegen.