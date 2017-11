Sport VIDEO 12-jarige Deurnenaar pakt wereldtitel

embed

Hij is 12 jaar, woont in Deurne, gaat naar het Xaveriuscollege en hij is wereldkampioen. In het schaken dan nog wel. Daniel Dardha is zijn naam. De passie voor het schaken nam hij over van zijn vader en grootvader. Met nu dus een wereldtitel als bekroning.