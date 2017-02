Human Interest VIDEO 14-jarige Younas overwint kanker en wenst waterput in Gambia

De 14-jarige Younas uit Wijnegem is een wel erg bijzonder kereltje. Niet alleen overwon Younas op z'n jonge leeftijd al kanker, maar hij verbaasde ook iedereen wanneer hij van Make-A-Wish z'n droom mocht waarmaken. De jonge Wijnegemnaar koos namelijk niet voor een ontmoeting met één van z'n idolen of voor pakweg een bezoek aan een pretpark. Neen. Younas droomt ervan een waterput te bouwen in Gambia. Make-A-Wish startte daarvoor een crowdfundingsactie.