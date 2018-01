Bij voetbalclub Lierse zijn ze niet te spreken over de reactie van voorzitter Eric Roef. Wij zijn met alle veiligheidsvoorschriften in orde, zeggen ze bij Lierse. Beide supportersclans zijn in de fout gegaan en dus is het ongepast om alleen Lierse met de vinger te wijzen, Aldus Lierse-CEO Jan Van Elst.