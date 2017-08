Nieuws VIDEO: 17e eeuws feestje tijdens Rubensmarkt

Naar jaarlijkse traditie is het op 15 augustus Rubensmarkt in Antwerpen. Van de Grote Markt tot de Ernest Van Dijckkaai staan er dan ruim 200 marktkraampjes. En in elk kraampje zijn de marktkramers op hun mooist... in traditionele kledij uit 17e eeuw. De tijd van Antwerps grootste schilder Pieter Paul Rubens. Ondanks het slechte weer was het er over de koppen lopen.