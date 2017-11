Sport VIDEO 2 jaar badminton spelen en al drievoudig Belgisch kampioen

We hebben er een drievoudig Belgisch kampioen bij. Viktor uit Berendrecht is amper 10 jaar, maar wist zowaar 3 gouden medailles te verzamelen op het Belgisch kampioenschap badminton. En zo is Viktor alleenheerser in het Belgische badminton, amper 2 jaar nadat hij met de sport begon.