Wie onlangs nachtclub Ampere aan het Centraal Station in Antwerpen bezocht, heeft zonder het zelf te weten meegewerkt aan een kunstproject.De kunstenaar stelde een gelijkaardig muzikaal systeem gisteravond voor in het M HKA. Het is een kunstinstallatie die wetenschap en techniek combineert. De mensen die komen feesten zijn onderdeel van het digitale kunstwerk. Hun doen en laten is geregistreerd met sensoren in de nachtclub. En de resultaten van die gegevens vormen dan een bepaald patroon.