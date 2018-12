VIDEO Student die in coma raakte na studentendoop is overleden

De 20-jarige jongeman uit Edegem die na een uit de handgelopen studentendoop in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde, vecht nog altijd voor zijn leven. Hij ligt in coma in het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Mogelijk heeft een zoutintoxicatie geleid tot een hartstilstand, nadat ie te veel visolie had gedronken tijdens een studentendoop, samen met 2 andere studenten. In 2013 kwam de studentenvereniging Reuzegom al in opspraak toen het een biggetje had doodgeschoten. Bij dit incident zijn er voorlopig geen arrestaties, laat het parket weten. De familie reageert geschokt, net als burgemeester Koen Metsu die de jongeman persoonlijk kent.