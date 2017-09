Nieuws VIDEO 20 nieuwe meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

20 nieuwe meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat is het resultaat van de oproep die onderzoekster Tine Vertommen eind mei lanceerde in het kader van het Europese VOICE-project. Dat project wil een stem geven aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Vandaag vond in de Antwerpse Hogeschool Thomas More een studiedag plaats over het onderwerp waar verschillende slachtoffers hun verhaal deden aan vertegenwoordigers van de sportbonden en het beleid.