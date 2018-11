Er zijn vorig jaar minder kinderen geboren, dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit een jaarverslag met recente cijfers van alle kraamklinieken in Vlaanderen en Brussel. Vrouwen kiezen er bewust voor om hun kinderwens uit te stellen of om geen kinderen te krijgen. Die laatste keuze is voor het eerst zichtbaar in de geboortecijfers.