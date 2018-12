Groot nieuws uit eigen huis. Want ATV bestaat vandaag exact, dag op dag, 25 jaar. We vieren dus een opmerkelijk jubileum. Al 25 jaar brengen we u het nieuws uit Antwerpen en de 29 omliggende gemeenten. En er passeerden ook heel wat programma's de revue. De zender maakte in al die tijd een hele evolutie door. We nemen u terug mee in de tijd.