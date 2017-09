68 procent van het putwater in de provincie Antwerpen voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit onderzoek van het Provinciaal instituut voor de hygiëne. Het putwater bevat in vele gevallen schadelijke chemische stoffen of is verontreinigd door bacteriën. En dat kan ernstige gevolgen hebben want steeds meer mensen gebruiken hun putwater niet alleen om het gazon te besproeien, maar ook als drinkwater.