Nieuws VIDEO 26 jaar gevraagd voor man die ex-partner vermoordt in bijzijn van 5 kinderen

embed

Het openbaar ministerie vordert 26 jaar voor een man die vorig jaar zijn vrouw vermoordde in Merksem. Het koppel was in een vechtscheiding verwikkeld en tijdens een ruzie stak de man zijn ex-partner neer. Dat gebeurde in het bijzijn van hun 5 kinderen