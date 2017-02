Justitie VIDEO 28 jaar cel voor terroristische moord in Syrië

In Antwerpen is vanmorgen voor het eerst in ons land een teruggekeerde Syriëstrijder veroordeeld voor een terroristische moord. Hakim Elouassaki, een man van 24 uit Vilvoorde, kreeg 28 jaar cel opgelegd. Vijf andere Syriëstrijders die in de zaak terecht stonden, werden vrijgesproken.