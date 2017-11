Justitie VIDEO 29-jarige man neergeschoten in Wilrijk

Een man van 29 is gisteravond op de Boomsesteenweg in Wilrijk neergeschoten. Het slachtoffer werd in het been geschoten en gewond afgevoerd. Het onderzoek naar de schietpartij wordt gevoerd door de federale gerechterlijke politie. Mogelijk zou er een verband zijn met het drugsmilieu.