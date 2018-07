Het was gisteren één groot feest op de Scheldenkaaien in Antwerpen. Zo'n 25.000 mensen zagen er hoe De Rode Duivels Brazilie versloegen op het WK. Met twee mega led-schermen, zo'n 30.000 liter bier en een dj-set van dj Frank, werd de overwinning tot in de vroege uurtjes gevierd.