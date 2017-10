Justitie VIDEO 3 Inbrekers vrijgelaten door gebrek aan personeel

Het personeelsgebrek bij justitie wordt almaar nijpender. Gisteren heeft de rechter van de raadkamer 3 Roemenen vrijgelaten die verdacht worden van inbraken. Reden: er was geen veiligheidspersoneel om de verdachten tot in de raadkamer te begeleiden. Morgen is er een actie van het veiligheidspersoneel en worden er nog meer problemen verwacht.