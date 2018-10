De stationsbuurt in Antwerpen is deze ochtend opgeschrikt toen een grote stelling van een bouwwerf instorte in de Pelikaanstraat. De ramp vond plaats op een werf van bouwbedrijf Cordeel. Eén van hun arbeiders is overleden, een andere is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De straat is afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.